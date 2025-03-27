У Гренландії сформують широку коаліцію без "проамериканської" партії

Чотири з пʼяти парламентських партій Гренландії домовились сформувати коаліцію, посилаючи сигнал адміністрації Дональда Трампа, яка претендує на острів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

Спершу про формування широкої коаліції повідомили гренландські ЗМІ, а після цього інформацію підтвердив голова найбільшої парламентської партії "Демократіт" Єнс-Фредерік Нільсен.

До коаліції не увійде лише популістська партія "Налерак" ("Точка орієнтації") – єдина політсила, яка явно демонструє бажання розширеної співпраці зі Сполученими Штатами.

Нова коаліційна угода буде офіційно підписана вранці в п'ятницю, 27 березня – того ж дня, коли в Гренландію прибуде американська делегація на чолі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом і другою леді Ушею.

Цього тижня Венс заявив про плани Дональда Трампа на Гренландію і що їм "байдуже, що кричать європейці".

А сам Трамп посилив категоричність своїх заяв стосовно Гренландії твердженням, що США "повинні мати" цей острів.

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