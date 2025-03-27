В Гренландии сформируют широкую коалицию без "проамериканской" партии
Четыре из пяти парламентских партий Гренландии договорились сформировать коалицию, посылая сигнал администрации Дональда Трампа, которая претендует на остров.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.
Сначала о формировании широкой коалиции сообщили гренландские СМИ, а после этого информацию подтвердил председатель крупнейшей парламентской партии "Демократит" Йенс-Фредерик Нильсен.
В коалицию не войдет только популистская партия "Налерак" ("Точка ориентации") – единственная политсила, которая явно демонстрирует желание расширенного сотрудничества с Соединенными Штатами.
Новое коалиционное соглашение будет официально подписано утром в пятницу, 27 марта – в тот же день, когда в Гренландию прибудет американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и второй леди Ушей.
На этой неделе Вэнс заявил о планах Дональда Трампа на Гренландию и что им "безразлично, что кричат европейцы".
А сам Трамп усилил категоричность своих заявлений относительно Гренландии утверждением, что США "должны иметь" этот остров.
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