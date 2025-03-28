Британский союзник Дональда Трампа, лидер партии правых популистов Reform UK Найджел Фарадж считает, что Владимир Путин получает "слишком много" от переговоров под руководством США о прекращении войны между Украиной и Россией.

Об этом он сказал в интервью BBC, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Лидер британских правопопулистов, который ранее щедро хвалил Трампа, предупредил, что окончательный результат переговоров не может быть победой российского правителя.

"Совершенно правильно стремиться к миру, но мы не можем иметь мир, который превращает Путина в победителя", – сказал Фарадж.

Также он сказал о Трампе: "Я не был бы на 100 процентов согласен с тем, где сейчас находится его команда, абсолютно нет".

Эти комментарии впечатляют, учитывая длительную поддержку Фараджем президента США. Он присутствовал на инаугурации Трампа, выступал на митингах Трампа – и даже получил льстивое поздравление с 60-летием от главного республиканца США.

Но Фарадж сталкивается с собственным внутренним давлением в отношении Украины: правящая Лейбористская партия пытается изобразить политика, который ранее утверждал, что НАТО и Европейский Союз спровоцировали Путина на вторжение, как мягкого в отношении России.

С момента вступления в должность в январе администрация Трампа исключила возможность членства Украины в НАТО, преуменьшила перспективу развертывания миротворческих сил при поддержке США на местах и предположила, что Украина не вернет себе территорию, захваченную Россией.

"Мы хотим мирного соглашения", – сказал Фарадж. "Конечно, все хотят мирного соглашения, но оно должно быть справедливым. На данный момент кажется, что Россия получает слишком много", – добавил он.

Отвечая на прямой вопрос о том, не дает ли Трамп Путину слишком много возможностей, лидер британских правопопулистов согласился: "На данный момент это выглядит именно так. Возможно, за кулисами с российской стороны происходят вещи, о которых мы не знаем, но сейчас это вызывает беспокойство".

Ранее Найджел Фарадж вступился за президента Украины Владимира Зеленского, которого Дональд Трамп назвал "диктатором".

Позже он заявил, что заявил, что встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом прошла бы лучше, если бы украинский президент пришел в Белый дом в костюме.