У Данії вважають, що США ставлять під загрозу європейські альянси, погрожуючи Гренландії

Голова оборонного комітету Данії Расмус Ярлов заявив, що США ставлять під загрозу європейські альянси, погрожуючи анексувати Гренландію.

Його слова цитує The Guardian, передає "Європейська правда".

Ярлов заявив, що Данія "не може віддати 57 тисяч наших громадян, щоб вони стали американцями проти їхньої волі".

Його також запитали, чи може він уявити собі сценарій, за якого США спробують застосувати силу, щоб відвоювати Гренландію у Данії.

"Я, звичайно, сподіваюся, що ні, але це залежить від американського уряду. Ми не збираємося відступати. Ми не віддамо Гренландію, незалежно від того, який тиск на нас чинитиметься", – запевнив данський політик.

Також, на його думку, "тут багато поставлено на карту", тому що це "не лише питання розсудливості Данії і Гренландії".

"Це також питання всього західного альянсу. Ніхто не буде союзником країни, яка намагається анексувати частину її території", – стверджує Ярлов.

На його думку, якщо США хочуть бути світовим лідером – вони "повинні поводитися пристойно".

"Ви не можете просто нападати на своїх союзників і намагатися забрати їхню територію, водночас намагаючись допомогти Росії отримати більше території в Європі", – підсумував він.

Як відомо, 28 березня віцепрезидент США Джей Ді Венс та його дружина відвідають одну з американських військових баз у Гренландії.

Американський президент Дональд Трамп 26 березня посилив категоричність своїх заяв стосовно Гренландії твердженням, що США "повинні мати" цей острів.

Перед цим Венс заявив про плани Трампа на Гренландію і що їм "байдуже, що кричать європейці".

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