В Дании считают, что США ставят под угрозу европейские альянсы, угрожая Гренландии

Председатель оборонного комитета Дании Расмус Ярлов заявил, что США ставят под угрозу европейские альянсы, угрожая аннексировать Гренландию.

Его слова цитирует The Guardian, передает "Европейская правда".

Ярлов заявил, что Дания "не может отдать 57 тысяч наших граждан, чтобы они стали американцами против их воли".

Его также спросили, может ли он представить себе сценарий, при котором США попытаются применить силу, чтобы отвоевать Гренландию у Дании.

"Я, конечно, надеюсь, что нет, но это зависит от американского правительства. Мы не собираемся отступать. Мы не отдадим Гренландию, независимо от того, какое давление на нас будет оказываться", – заверил датский политик.

Также, по его мнению, "здесь многое поставлено на карту", потому что это "не только вопрос благоразумия Дании и Гренландии".

"Это также вопрос всего западного альянса. Никто не будет союзником страны, которая пытается аннексировать часть ее территории", – утверждает Ярлов.

По его мнению, если США хотят быть мировым лидером – они "должны вести себя прилично".

"Вы не можете просто нападать на своих союзников и пытаться забрать их территорию, одновременно пытаясь помочь России получить больше территории в Европе", – подытожил он.

Как известно, 28 марта вице-президент США Джей Ди Вэнс и его жена посетят одну из американских военных баз в Гренландии.

Американский президент Дональд Трамп 26 марта усилил категоричность своих заявлений относительно Гренландии утверждением, что США "должны иметь" этот остров.

Перед этим Вэнс заявил о планах Трампа на Гренландию и что им "безразлично, что кричат европейцы".

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