Трамп поговорив з премʼєром Канади і не згадав про її анексію

Американський президент Дональд Трамп заявив, що провів "надзвичайно продуктивну" розмову з прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп заявив, що його розмова з Карні була "надзвичайно продуктивна" і що обидва лідери "сходяться в багатьох питаннях".

"Ми зустрінемося відразу після майбутніх виборів в Канаді, щоб попрацювати над політичними, бізнесовими та іншими складовими, які в кінцевому підсумку будуть корисними як для Сполучених Штатів Америки, так і для Канади", – анонсував він.

Телефонна розмова лідерів Канади та США відбулась у момент напруженості у двосторонніх відносинах, викликаних заявами Трампа про перетворення Канади на "51-й штат" та розвʼязаної ним торговельної війни.

При цьому в пості Трампа не було згадано про "51-й штат", а Марка Карні він назвав "премʼєр-міністром Канади", хоча його попередника Джастіна Трюдо інколи принизливо описував як "губернатора".

Нагадаємо, президент США цього тижня підтвердив наміри з перших чисел квітня запровадити 25% мита на імпортні автомобілі і запчастини, щоб стимулювати виробництво у США. Трамп пригрозив ще більшими тарифами, якщо ЄС і Канада скоординовано відреагують на його торгову війну.

Премʼєр Канади нещодавно сказав, що відносини країни зі США, до цього часу найближчим безпековим і торговельним партнером, більше не будуть такими, як раніше.

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