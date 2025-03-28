Трамп поговорил с премьером Канады и не упомянул о ее аннексии

Американский президент Дональд Трамп заявил, что провел "чрезвычайно продуктивный" разговор с премьер-министром Канады Марком Карни.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп заявил, что его разговор с Карни был "чрезвычайно продуктивным" и что оба лидера "сходятся во многих вопросах".

"Мы встретимся сразу после предстоящих выборов в Канаде, чтобы поработать над политическими, деловыми и другими составляющими, которые в конечном итоге будут полезными как для Соединенных Штатов Америки, так и для Канады", – анонсировал он.

Телефонный разговор лидеров Канады и США состоялся в момент напряженности в двусторонних отношениях, вызванных заявлениями Трампа о превращении Канады в "51-й штат" и развязанной им торговой войны.

При этом в посте Трампа не было упомянуто о "51-м штате", а Марка Карни он назвал "премьер-министром Канады", хотя его предшественника Джастина Трюдо иногда унизительно описывал как "губернатора".

Напомним, президент США на этой неделе подтвердил намерения с первых чисел апреля ввести 25% пошлины на импортные автомобили и запчасти, чтобы стимулировать производство в США. Трамп пригрозил еще большими тарифами, если ЕС и Канада скоординировано отреагируют на его торговую войну.

Премьер Канады недавно сказал, что отношения страны с США, до сих пор ближайшим партнером по безопасности и торговле, больше не будут такими, как раньше.

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