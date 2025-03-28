Зеленський: США проведуть консультації з деякими країнами щодо моніторингу "режиму тиші"

США проведуть консультації з Саудівською Аравією, Туреччиною та деякими європейськими країнами з приводу моніторингу режиму часткового припинення вогню.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу в п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Глава держави відзначив, що США повідомили про плани провести відповідні консультації з деякими державами.

"Нам з вами стало відомо, що американська сторона проведе консультації… як з Саудівською Аравією, так і з Туреччиною, і також з деякими європейськими країнами, щодо їх готовності проводити моніторинг. Я не знаю результатів всіх розмов, поки що американські партнери нам про це не сказали, але вони це озвучили, і ми їм озвучили, що без моніторингу (часткове припинення вогню) працювати не буде", – розповів Зеленський.

Він підкреслив, що питання моніторингу є найголовнішим, і що він попросив міністра оборони Рустема Умєрова передати американській стороні всі докази зриву Росією зобов’язань. "Поки немає інших третіх країн, які будуть відповідати за моніторинг, для нас контактер – Сполучені Штати Америки", – відзначив Зеленський.

Напередодні Зеленський заявив, що Україна підготує докази порушення Росією режиму тиші в енергетиці та надасть їх Сполученим Штатам, очікуючи відповідної реакції.

Зеленський раніше уже говорив, що в разі порушення Росією режиму тиші Україна очікує дій від адміністрації Трампа, оскільки домовленості були досягнуті з нею.