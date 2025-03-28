Зеленский: США проведут консультации с некоторыми странами по мониторингу "режима тишины"

США проведут консультации с Саудовской Аравией, Турцией и некоторыми европейскими странами по поводу мониторинга режима частичного прекращения огня.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Глава государства отметил, что США сообщили о планах провести соответствующие консультации с некоторыми государствами.

"Нам с вами стало известно, что американская сторона проведет консультации... как с Саудовской Аравией, так и с Турцией, и также с некоторыми европейскими странами, относительно их готовности проводить мониторинг. Я не знаю результатов всех разговоров, пока американские партнеры нам об этом не сказали, но они это озвучили, и мы им озвучили, что без мониторинга (частичное прекращение огня) работать не будет", – рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что вопрос мониторинга является самым главным, и что он попросил министра обороны Рустема Умерова передать американской стороне все доказательства срыва Россией обязательств. "Пока нет других третьих стран, которые будут отвечать за мониторинг, для нас контактер – Соединенные Штаты Америки", – отметил Зеленский.

Накануне Зеленский заявил, что Украина подготовит доказательства нарушения Россией режима тишины в энергетике и предоставит их Соединенным Штатам, ожидая соответствующей реакции.

Зеленский ранее уже говорил, что в случае нарушения Россией режима тишины Украина ожидает действий от администрации Трампа, поскольку договоренности были достигнуты с ней.