Трамп: США потребують Гренландії для "миру в усьому світі"

Президент США Дональд Трамп наголосив на необхідності володіння Гренландією, заявивши, що це є питанням міжнародної безпеки.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами 28 березня в Білому домі, передає "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

За словами Трампа, США сподіваються на розуміння американської позиції з боку Данії та Європейського Союзу, а "якщо вони цього не зрозуміють, нам доведеться їм це пояснити".

"Ви думаєте, що ми можемо обійтися без цього (Гренландії. – Ред.)? Ми не можемо. Нам потрібна Гренландія. Для міжнародної безпеки дуже важливо, щоб у нас була Гренландія", – наголосив президент США.

Трамп пояснив, що біля Гренландії "повсюди китайські і російські кораблі".

"Ми не покладаємося на Данію чи будь-кого іншого, щоб вирішити цю ситуацію. І ми не говоримо про мир для Сполучених Штатів. Ми говоримо про мир у всьому світі. Ми говоримо про міжнародну безпеку", – додав він.

Слова Трампа пролунали в день, коли до Гренландії прибули віцепрезидент США Джей Ді Венс і друга леді Уша Венс.

Нещодавно американський президент також посилив категоричність своїх заяв стосовно Гренландії твердженням, що США "повинні мати" цей острів.

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