Трамп: США нуждаются в Гренландии для "мира во всем мире"

Президент США Дональд Трамп отметил необходимость владения Гренландией, заявив, что это является вопросом международной безопасности.

Об этом он сказал во время общения с журналистами 28 марта в Белом доме, передает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

По словам Трампа, США надеются на понимание американской позиции со стороны Дании и Европейского Союза, а "если они этого не поймут, нам придется им это объяснить".

"Вы думаете, что мы можем обойтись без этого (Гренландии. – Ред.)? Мы не можем. Нам нужна Гренландия. Для международной безопасности очень важно, чтобы у нас была Гренландия", – подчеркнул президент США.

Трамп пояснил, что возле Гренландии "повсюду китайские и российские корабли".

"Мы не полагаемся на Данию или кого-либо другого, чтобы решить эту ситуацию. И мы не говорим о мире для Соединенных Штатов. Мы говорим о мире во всем мире. Мы говорим о международной безопасности", – добавил он.

Слова Трампа прозвучали в день, когда в Гренландию прибыли вице-президент США Джей Ди Вэнс и вторая леди Уша Вэнс.

Недавно американский президент также усилил категоричность своих заявлений относительно Гренландии утверждением, что США "должны иметь" этот остров.

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