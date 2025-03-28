Премʼєрка Данії назвала "неточною" критику з боку Венса в Гренландії

Данська прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен обережно відкинула критику віцепрезидента США Джей Ді Венса, який у пʼятницю прибув до Гренландії, щодо оборонної політики Данії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона написала у Facebook.

Під час виступу на базі Космічних сил США у місті Пітуффік Венс заявив, що Данія "не виконала належної роботи для забезпечення безпеки Гренландії", і звинуватив її в недостатніх інвестиціях в архітектуру безпеки" на острові.

Фредеріксен відзначила, що віцепрезидент США "чітко заявив" про повагу до суверенітету Гренландії і права гренландців на самовизначення.

"Данія – гарний і сильний союзник. Для усіх членів альянсу НАТО. Ми стоїмо перед загрозою з боку Росії. І ми значно збільшили витрати на оборону. Протягом багатьох років ми стояли пліч-о-пліч з американцями в дуже складних ситуаціях. Тому опис Данії, зроблений віцепрезидентом, не є точним", – додала вона.

Водночас данська премʼєрка погодилась із необхідністю більше вкладатись в оборону Арктичного регіону загалом, і нагадала, що Данія вже вжила кроки в цьому напрямку.

"Безпека в Арктиці турбує НАТО і усіх арктичних членів Альянсу. Ми готові – вдень і вночі – співпрацювати з американцями. Співпрацювати, яка має ґрунтуватися на необхідних міжнародних правилах гри", – зазначила Фредеріксен.

Нагадаємо, у пʼятницю до Гренландії прибули віцепрезидент США Джей Ді Венс і друга леді Уша Венс.

Спершу планувалось, що до Гренландії прибуде тільки Уша Венс, а її візит матиме культурно-просвітницький характер. Але через суттєву критику з боку як Данії, так і гренландської влади віцепрезидент США вирішив приєднатися до другої леді, а візит змінили, щоб зосередитися на питаннях національної безпеки.

Під час візиту Венс заявив, що Сполучені Штати планують більше інвестувати у зміцнення безпеки у регіоні довкола Гренландії, але планів збільшити військову присутність на острові наразі немає.

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