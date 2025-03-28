Премьер Дании назвала "неточной" критику со стороны Вэнса в Гренландии

Датский премьер-министр Метте Фредериксен осторожно отвергла критику вице-президента США Джей Ди Вэнса, который в пятницу прибыл в Гренландию, по оборонной политике Дании.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она написала в Facebook.

Во время выступления на базе Космических сил США в городе Питуффик Вэнс заявил, что Дания "не выполнила надлежащей работы для обеспечения безопасности Гренландии", и обвинил ее в недостаточных инвестициях в архитектуру безопасности" на острове.

Фредериксен отметила, что вице-президент США "четко заявил" об уважении суверенитета Гренландии и права гренландцев на самоопределение.

"Дания – хороший и сильный союзник. Для всех членов альянса НАТО. Мы стоим перед угрозой со стороны России. И мы значительно увеличили расходы на оборону. В течение многих лет мы стояли бок о бок с американцами в очень сложных ситуациях. Поэтому описание Дании, сделанное вице-президентом, не является точным", – добавила она.

В то же время датский премьер согласилась с необходимостью больше вкладываться в оборону Арктического региона в целом, и напомнила, что Дания уже предприняла шаги в этом направлении.

"Безопасность в Арктике беспокоит НАТО и всех арктических членов Альянса. Мы готовы – днем и ночью – сотрудничать с американцами. Сотрудничать, которое должно основываться на необходимых международных правилах игры", – отметила Фредериксен.

Напомним, в пятницу в Гренландию прибыли вице-президент США Джей Ди Вэнс и вторая леди Уша Вэнс.

Сначала планировалось, что в Гренландию прибудет только Уша Вэнс, а ее визит будет носить культурно-просветительский характер. Но из-за существенной критики со стороны как Дании, так и гренландских властей вице-президент США решил присоединиться ко второй леди, а визит изменили, чтобы сосредоточиться на вопросах национальной безопасности.

Во время визита Вэнс заявил, что Соединенные Штаты планируют больше инвестировать в укрепление безопасности в регионе вокруг Гренландии, но планов увеличить военное присутствие на острове пока нет.

Читайте также: Без шансов для Трампа: какое будущее выбирает для себя Гренландия.