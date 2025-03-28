У Німеччині чоловік без собаки доводив у суді, що не має платити податку на собаку

Суд німецької землі Північний Рейн-Вестфалії поставив крапку в кількарічному спорі між чоловіком і місцевою владою, яка хотіла стягнути з нього податок на собак, які йому не належать.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації Spiegel.

Влада міста Гільден вимагала від чоловіка на імʼя Маріанус Кралл сплатити податок на собак за чотири роки заднім числом, тому що він опублікував на Facebook фотографії різних собак, що належать його доньці, другу, знайомим і сусідові.

Міська рада ще у 2022 році надіслала чоловікові заяви про сплату податку. Коли Кралл відповів, що не має собаки, у владі не повірили й надіслали вимогу сплатити 1404 євро.

Потім представники мерії Гільдена заявили, що чоловік пропустив термін подання заперечення і все одно має сплатити податок, і подала на нього до суду.

Адміністративний суд Дюссельдорфа, однак, став на бік чоловіка і заявив, що влада не вжила достатніх заходів, аби впевнитись у наявності чи відсутності собаки – наприклад відвідала будинок Кралла.

У результаті суддя закликав представника міста-відповідача відмовитися від позову на слуханні, що той і зробив. Тепер Маріанусу Краллу доведеться сплатити лише половину витрат на адвоката.

"Насправді я цілком задоволений… Останні два з половиною роки були не такими вже й легкими", – розповів він журналістам, додавши, що балотуватиметься на посаду мера Гільдена.

Нагадаємо, раніше в Німеччині суд розпорядився винести штраф у розмірі близько 7900 євро за бійку, що сталась між двома відвідувачами сауни люксового готелю.