У Німеччині присудили штраф на 7900 євро за бійку через "зарезервований" шезлонг

У Німеччині суд розпорядився винести штраф у розмірі близько 7900 євро за бійку, що сталась між двома відвідувачами сауни люксового готелю.

Про це йдеться у публікації видання Spiegel, пише "Європейська правда".

Один із чоловіків зайняв два шезлонги в сауні розкішного готелю, застеливши їх рушником і халатом. Таким чином він демонстрував, що обидва лежаки "зайняті". Невдовзі інший чоловік прибрав речі з одного із шезлонгів і ліг на нього.

Незабаром після цього між двома чоловіками виникла суперечка, що переросла в бійку. Чоловік, який "зарезервував" шезлонги, вдарив іншого чоловіка кулаком в обличчя і зламав йому ніс. Перелом потребував хірургічного втручання, і потерпілому довелося три дні провести в лікарні.

Регіональний суд Нюрнберга-Фюрта присудив постраждалій стороні близько 7900 євро компенсації за біль і страждання, а також за завдані збитки.

Однак, оскільки чоловік, якого вдарили, без дозволу прибрав речі свого нападника, суд визнав його частково відповідальним і зменшив суму позову на чверть. Рішення суду є остаточним.

Постраждалий чоловік хотів відсудити 5 тисяч євро компенсації за біль і страждання, а також відшкодування витрат на лікування на загальну суму 6 500 євро. Суд зменшив цю суму на 25 відсотків через поведінку жертви нападу, що сприяла його вчиненню.

На думку суддів, "бронювання" шезлонгів не було дозволеним. Однак позивач повинен був повідомити про це персонал готелю, а не діяти самостійно.

Нагадаємо, у Норвегії іноземного туриста оштрафували на майже 800 євро і видворили з країни із забороною в’їзду на 5 років за небезпечні дії за кермом.

Минулого року у Норвегії оштрафували туриста на Шпіцбергені на понад 1100 доларів за надмірне наближення до моржа.