Сибіга про чергові удари РФ по містах: Це відповідь Путіна на пропозиції перемир’я

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що нові російські удари по українських містах варто вважати реальною відповіддю Кремля на американські пропозиції припинення вогню.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Вранці 29 березня Сибіга опублікував фото з наслідками останніх російських ударів.

The Russian drone strike on Dnipro last night killed four people and injured more than two dozen others, including a pregnant woman. Residential areas are once again being attacked. This is Putin’s response to U.S. ceasefire proposals: more war crimes and attacks on civilians. pic.twitter.com/nmeHRcvF37