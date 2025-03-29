Сибіга про чергові удари РФ по містах: Це відповідь Путіна на пропозиції перемир’я

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що нові російські удари по українських містах варто вважати реальною відповіддю Кремля на американські пропозиції припинення вогню.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Вранці 29 березня Сибіга опублікував фото з наслідками останніх російських ударів.

The Russian drone strike on Dnipro last night killed four people and injured more than two dozen others, including a pregnant woman. Residential areas are once again being attacked. This is Putin’s response to U.S. ceasefire proposals: more war crimes and attacks on civilians. pic.twitter.com/nmeHRcvF37 – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 29, 2025

"Російський удар безпілотниками по Дніпру вчора увечері вбив чотирьох людей, постраждали понад два десятки, включно з вагітною. Знову під удар потрапили житлові квартали. Це і є відповідь Путіна на американські пропозиції припинення вогню – нові воєнні злочини і удари по цивільних", – написав глава МЗС України.

Увечері 28 березня російська армія атакувала Дніпро безпілотниками, відомо про 4 загиблих та 21 постраждалого. Внаслідок одного з влучань сталась масштабна пожежа у ресторанному комплексі.

Президент України Володимр Зеленський повідомив, що всього за вечір і ніч Росія атакувала Україну більш як 170 безпілотниками.

Вдень 29 березня Росія вдарила балістикою по Кривому Рогу, відомо про п’ятьох постраждалих.