Сибига об очередных ударах РФ по городам: Это ответ Путина на предложения перемирия

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что новые российские удары по украинским городам следует считать реальным ответом Кремля на американские предложения прекращения огня.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Утром 29 марта Сибига опубликовал фото с последствиями последних российских ударов.

The Russian drone strike on Dnipro last night killed four people and injured more than two dozen others, including a pregnant woman. Residential areas are once again being attacked. This is Putin’s response to U.S. ceasefire proposals: more war crimes and attacks on civilians. pic.twitter.com/nmeHRcvF37