Литовці розділилися у питанні збільшення видатків на оборону до 5-6% ВВП

Литовці майже рівномірно розділилися щодо планів уряду збільшити військові витрати до 5-6% ВВП.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Vilmorus на замовлення інформаційного агентства BNS, передає "Європейська правда" з посиланням на LRT.

У репрезентативному опитуванні 44% респондентів заявили, що схвалюють цей план, а 41,5% – що не схвалюють.

Решта респондентів не мали думки з цього питання.

Про плани майже подвоїти витрати на оборону оголосив президент Гітанас Науседа в січні після скликання засідання Державної ради оборони.

План передбачає збільшення оборонних витрат до 5-6% ВВП протягом наступних п'яти років, щоб до 2030 року розвинути дивізію в збройних силах Литви. Цього року в державному бюджеті передбачено 3% ВВП на військові потреби, або близько 2,5 млрд євро.

Збільшення витрат потребуватиме додаткових 12 млрд євро протягом наступних п'яти років. Президент виключив можливість підвищення податків для отримання цих грошей, заявивши, що віддає перевагу запозиченням і скороченню інших витрат.

"Суспільство розділене, це очевидно. Одні бачать більше небезпеки в такому рішенні, інші – менше", – прокоментував результати опитування Саулюс Спурга, доцент Університету Миколаса Ромеріса у Вільнюсі.

Опитування показує, що молодші респонденти більше підтримують збільшення військових витрат, в той час як підтримка значно падає серед тих, кому за 50 років.

Люди з вищою заробітною платою, люди з вищою освітою, професіонали і державні службовці також більш схильні підтримувати збільшення військових витрат.

План також значно більше підтримують мешканці Вільнюса і меншою мірою мешканці інших великих міст. Найнижча підтримка в сільській місцевості.

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що європейським державам потрібно наростити свої витрати на оборону до 3,5% ВВП.