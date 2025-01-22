Президент Литви запропонував спосіб досягти витрат на оборону у 5% ВВП

Литовський президент Гітанас Науседа вважає, що країна може залучити валютні резерви, які наразі не використовує, для забезпечення витрат на оборону на рівні 5% ВВП.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT, про це Науседа сказав в інтервʼю балтійському інформагентству BNS.

Офіційні міжнародні резерви Литви, що становлять понад 7 млрд євро, зберігаються за кордоном. Майже половина цих коштів – боргові цінні папери.

Економіка Литви більше не використовує свої резерви для підтримки валюти, оскільки вона перейшла на євро, який підтримується Європейським центральним банком.

Реклама:

"Я б сказав так: ці гроші теж можна було б використати і пов'язати з формуванням нашої національної дивізії. Зрозуміймо одну річ: ці гроші, як показує наш історичний досвід, часто доводиться потім використовувати для утримання уряду у вигнанні", – звернув увагу литовський президент.

Також, на думку Науседи, додаткове фінансування на оборону можна залучити шляхом стимулювання економічного зростання.

"Ми не повинні заграватися з 5,5% ВВП, тому що найважливіший показник – 12 або 13 млрд євро, тому що танки ми купуватимемо не за 5,5% ВВП, а за цілком конкретні гроші, які виражаються в євро і центах", – наголосив він.

Науседа раніше заявив, що країна планує у 2026-2030 роках витрачати на оборону 5-6% ВВП.

Це сталось на тлі намірів Дональда Трампа вимагати від союзників у НАТО збільшення оборонних витрат до 5% ВВП.

Новий генсек НАТО Марк Рютте та чимало європейських лідерів погоджуються, що теперішнього цільового показника у 2% вже недостатньо, щоб Європа могла почуватися у безпеці через декілька років.