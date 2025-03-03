Литовцы разделились в вопросе увеличения расходов на оборону до 5-6% ВВП

Литовцы почти равномерно разделились относительно планов правительства увеличить военные расходы до 5-6% ВВП.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Vilmorus по заказу информационного агентства BNS, передает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

В репрезентативном опросе 44% респондентов заявили, что одобряют этот план, а 41,5% – что не одобряют.

Остальные респонденты не имели мнения по этому вопросу.

О планах почти удвоить расходы на оборону объявил президент Гитанас Науседа в январе после созыва заседания Государственного совета обороны.

План предусматривает увеличение оборонных расходов до 5-6% ВВП в течение следующих пяти лет, чтобы к 2030 году развить дивизию в вооруженных силах Литвы. В этом году в государственном бюджете предусмотрено 3% ВВП на военные нужды, или около 2,5 млрд евро.

Увеличение расходов потребует дополнительных 12 млрд евро в течение следующих пяти лет. Президент исключил возможность повышения налогов для получения этих денег, заявив, что предпочитает заимствования и сокращение других расходов.

"Общество разделено, это очевидно. Одни видят больше опасности в таком решении, другие – меньше", – прокомментировал результаты опроса Саулюс Спурга, доцент Университета Миколаса Ромериса в Вильнюсе.

Опрос показывает, что более молодые респонденты больше поддерживают увеличение военных расходов, в то время как поддержка значительно падает среди тех, кому за 50 лет.

Люди с более высокой заработной платой, люди с высшим образованием, профессионалы и государственные служащие также более склонны поддерживать увеличение военных расходов.

План также значительно больше поддерживают жители Вильнюса и в меньшей степени жители других крупных городов. Самая низкая поддержка в сельской местности.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что европейским государствам нужно нарастить свои расходы на оборону до 3,5% ВВП.