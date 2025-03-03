СМИ: в Швеции расследуют вероятную диверсию на стратегическом острове Готланд

Шведская полиция расследует вероятный акт саботажа на острове Готланд, который был выявлен в воскресенье.

Об этом стало известно изданию Aftonbladet от источников, передает "Европейская правда".

По словам источников, возможная диверсия могла бы привести к тому, что весь остров Готланд остался бы без воды – если бы ее не обнаружили.

В Службе государственной безопасности Швеции (Säpo) подтверждают, что им известно об инциденте, который произошел вчера.

"Это правда, что вчера было сообщение об инциденте", – говорит пресс-секретарь Säpo Йохан Викстрём.

В понедельник утром власти Готланда подтвердили, что водоснабжение на острове подверглось серьезному саботажу.

Насосы для откачки сырой воды в озере были выведены из строя.

"Они сломали бронзовую крышку над насосами и испортили ее так, что насосы остановились", – сказала Сюзанна Бьергегорд-Петтерссон, руководитель регионального управления водоснабжения и канализации.

Она не уточнила, сколько людей могло пострадать, или о каком именно озере идет речь, из соображений конфиденциальности.

"Это все, что я могу сказать: оно поставляет воду на значительную часть Готланда", – заявила она.

В Швеции в феврале начали расследование из-за очередного повреждения кабеля связи в Балтийском море в районе стратегического острова Готланд.

А в конце января шведская прокуратура объявила о начале расследования возможной диверсии после повреждения подводного оптоволоконного кабеля, соединяющего Латвию с Готландом.

Напомним, в середине января в НАТО создали новую миссию для надзора за безопасностью инфраструктуры в Балтийском море после серии инцидентов с повреждением подводной инфраструктуры и угроз, которые представляет "теневой флот" танкеров, перевозящих российскую нефть.

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