Латвия добавила в список персон нон грата 16 граждан Грузии

Латвия на неограниченный период запретила въезд в страну 16 гражданам Грузии.

Об этом глава МИД Латвии Байба Браже написала в X (Twitter), передает "Европейская правда".

"Я добавила 16 граждан Грузии в список персон нон грата Латвии, запретив им въезд на неограниченное время. Это решение было принято в соответствии с частью 2 статьи 61 Закона об иммиграции", – написала она.

⛔️ I have added 16 Georgian citizens to Latvia’s persona non grata list, banning them from entry into 🇱🇻 for unlimited time. This decision was made in accordance with Section 61(2) of the Immigration Law.