Латвия добавила в список персон нон грата 16 граждан Грузии

Латвия на неограниченный период запретила въезд в страну 16 гражданам Грузии.

Об этом глава МИД Латвии Байба Браже написала в X (Twitter), передает "Европейская правда".

"Я добавила 16 граждан Грузии в список персон нон грата Латвии, запретив им въезд на неограниченное время. Это решение было принято в соответствии с частью 2 статьи 61 Закона об иммиграции", – написала она.

⛔️ I have added 16 Georgian citizens to Latvia’s persona non grata list, banning them from entry into 🇱🇻 for unlimited time. This decision was made in accordance with Section 61(2) of the Immigration Law. – Baiba Braže (@Braze_Baiba) March 3, 2025

О соответствующем решении сообщили и на сайте МИД Латвии, не уточнив имен тех, кто попал в список, и причины внесения в перечень персон нон грата.

В начале зимы страны Балтии решительно осудили серьезные нарушения прав человека в связи с протестами в Грузии, объявив о запрете въезда ряду грузинских чиновников.

Как известно, массовые протесты в Грузии активизировались с осени 2024 года из-за сомнений в объявленных властями результатах выборов, закрепивших власть правящей партии "Грузинская мечта", и заявления премьера о приостановлении движения к членству в ЕС. Требованием протестов является проведение новых парламентских выборов и освобождение задержанных на акциях.

Недавно в парламенте Грузии, где нет оппозиции, приняли новый пакет репрессивных законов, расширяющих возможности для наказания за участие в протестах и критику власти.

Также анонсировали законопроект с дополнительными правилами относительно деятельности СМИ.