Наезд авто на толпу в немецком Мангейме: СМИ сообщили о двух погибших и 25 раненых

В немецком городе Мангейм в результате наезда автомобиля на толпу погибли два человека, еще 25 были ранены.

Об этом стало известно изданию Bild, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает издание, 15 человек получили серьезные ранения в результате инцидента.

tagesschau

Также стало известно о задержании водителя автомобиля, который въехал в толпу.

Авто наехало на людей на пешеходной зоне на торговой улице Планкен. Пока непонятно, был ли это несчастный случай или спланированная атака.

Почти все дороги в центре города перекрыты. За пределами центра все дороги и мосты проверяет полиция с автоматами, а над Мангеймом кружит вертолет.

Сообщалось, что автомобиль въехал в людей на большой скорости. По предварительной информации, это был черный внедорожник.

Также недавно в Мюнхене водитель намеренно въехал в толпу демонстрантов. Он оказался гражданином Афганистана.