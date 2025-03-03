Лидер ультраправых Австрии обвинил ЕС из-за намерений в отношении Украины

Лидер Австрийской партии свободы (FPÖ) Герберт Кикль резко раскритиковал ЕС за его курс в отношении Украины.

Об этом Кикль объявил в своем заявлении в понедельник, пишет "Европейская правда".

Лидер FPÖ, чья партия выиграла выборы осенью прошлого года, но не смогла сформировать правительство, заявил, что ЕС ставит под угрозу население Австрии.

"В то время как администрация США во главе с президентом Трампом пытается посадить обе стороны за стол мирных переговоров, чтобы положить конец страданиям и смерти в Украине, ЕС продолжает полагаться на бряцание оружием и угрожающие жесты, тем самым еще больше обостряя ситуацию", – заявил Кикль.

Он сказал, что элита ЕС ставит под угрозу безопасность населения "в такой степени, которую невозможно превзойти по безрассудству, иррациональности и безответственности".

"Продолжать действовать в том же духе, только гораздо хуже: вот к чему это сводится", – добавил Кикль.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 4 марта, направит руководству государств Европейского Союза письмо, в котором изложит свое видение плана перевооружить Европу, который имеет целью усиление обороны ЕС и поддержку Украины.

Накануне фон дер Ляйен заявила, что Украину нужно поставить в позицию силы путем предоставления ей средств защиты, которые превратят ее в своеобразного "стального дикобраза".