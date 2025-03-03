ЗМІ: Трамп у неділю поговорив з Орбаном
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову напередодні ввечері.
Про це з джерел у посольстві США в Будапешті стало відомо виданню Index, пише "Європейська правда".
Розмова відбулася невдовзі після того, як в Овальному кабінеті спалахнула бурхлива суперечка між Трампом, Володимиром Зеленським і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
Жодних подробиць щодо змісту телефонної розмови поки не повідомляється.
У урядовому інформаційному центрі у відповідь на запитання щодо розмови зазначили лише, що контакти між урядами Угорщини та США тривають.
Угорський лідер Віктор Орбан підтримав президента США Дональда Трампа після суперечки з Володимиром Зеленським.
Він також обіцяє заблокувати заяву саміту ЄС на підтримку України.
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