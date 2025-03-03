СМИ: Трамп в воскресенье поговорил с Орбаном

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор накануне вечером.

Об этом из источников в посольстве США в Будапеште стало известно изданию Index, пишет "Европейская правда".

Разговор состоялся вскоре после того, как в Овальном кабинете вспыхнул бурный спор между Трампом, Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Никаких подробностей относительно содержания телефонного разговора пока не сообщается.

В правительственном информационном центре в ответ на вопрос о разговоре отметили лишь, что контакты между правительствами Венгрии и США продолжаются.

Венгерский лидер Виктор Орбан поддержал президента США Дональда Трампа после спора с Владимиром Зеленским.

Он также обещает заблокировать заявление саммита ЕС в поддержку Украины.

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