У Литві кажуть, що Стармер перепросив за незапрошення на саміт щодо України

Радниця президента Литви Аста Скайсгіріте розповіла, що британський прем’єр Кір Стармер перепросив перед країнами Балтії, яких не запросили на саміт щодо України 2 березня в Лондоні.

Її заяву наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Стармер провів онлайн-бесіду з лідерами країн Балтії перед зустріччю, присвяченою обговоренню дій щодо України.

Скайсгіріте зазначила, що литовський президент Гітанас Науседа "дуже чітко сказав, що ми дуже незадоволені тим, що нас не запросили до Лондона".

"Прем'єр Сполученого Королівства розпочав свою промову з вибачень перед керівництвом країн Балтії, заявивши, що наступного разу подібних речей не буде", – зауважила вона.

У зустрічі в Лондоні взяли участь лідери Франції, Німеччини, Данії, Італії, Туреччини, НАТО і Євросоюзу.

ЗМІ раніше повідомили, що країни Балтії "дуже незадоволені" рішенням не запросити їх на саміт у Лондоні.

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс назвав помилкою рішення Великої Британії не запрошувати лідерів країн Балтії на переговори щодо України, які відбулись в Лондоні минулої неділі.