В Литве говорят, что Стармер извинился за неприглашение на саммит по Украине
Советник президента Литвы Аста Скайсгирите рассказала, что британский премьер Кир Стармер извинился перед странами Балтии, которых не пригласили на саммит по Украине 2 марта в Лондоне.
Ее заявление приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".
Стармер провел онлайн-беседу с лидерами стран Балтии перед встречей, посвященной обсуждению действий в отношении Украины.
Скайсгирите отметила, что литовский президент Гитанас Науседа "очень четко сказал, что мы очень недовольны тем, что нас не пригласили в Лондон".
"Премьер Соединенного Королевства начал свою речь с извинений перед руководством стран Балтии, заявив, что в следующий раз подобных вещей не будет", – отметила она.
Во встрече в Лондоне приняли участие лидеры Франции, Германии, Дании, Италии, Турции, НАТО и Евросоюза.
СМИ ранее сообщили, что страны Балтии "очень недовольны" решением не пригласить их на саммит в Лондоне.
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис назвал ошибкой решение Великобритании не приглашать лидеров стран Балтии на переговоры по Украине, которые состоялись в Лондоне в минувшее воскресенье.