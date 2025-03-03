Ле Пен: обещать Украине членство в НАТО и ЕС – "большой обман" и риск для мира

Об этом руководительница французских ультраправых заявила 3 марта во время выступления в Национальном собрании Франции, передает "Европейская правда".

Ле Пен считает, что Украина заслуживает поддержки со стороны Евросоюза, но реалистичную, в то время как обещания вступления в НАТО и ЕС выглядят как обман, или же будут нести серьезный риск для мира на Европейском континенте.

"Несомненно, что мы должны поддерживать Украину, чтобы она оставалась суверенной и свободной. Но мы должны делать это с реализмом и помня о наших собственных национальных интересах, а не только громкими заявлениями, лишенными реальных фактов", – заявила Ле Пен.

Она пояснила, что для нее "понимание реальности прежде всего означает признание того, что мы не можем обещать Украине вступление в НАТО, поскольку знаем, что эта перспектива служила оправданием российской агрессии и сегодня четко отвергается Соединенными Штатами".

"Так же вступление Украины в Европейский Союз несомненно противоречит нашим интересам. Это членство стоило бы Франции миллиарды евро, создало бы новые искажения конкуренции на рынке труда, что существенно повлияло бы на нашу социальную модель, а его первоочередным следствием почти наверняка стало бы разрушение (бизнеса) наших фермеров", – подчеркнула она.

"Поддержка этого двойного членства (в НАТО и ЕС – ред.) выглядит или как обман, или как серьезный риск для мира и наших интересов", – подытожила Марин Ле Пен.

Напомним, что в феврале Ле Пен, вместе с другими лидерами ультраправых партий, которые входят в третье по величине объединение Европарламента "Патриоты за Европу", участвовала в масштабной встрече в Мадриде под лозунгом "Сделаем Европу снова великой".