Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, коментуючи нещодавню суперечку між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті, заявив про необхідність недопущення погіршення ситуації.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить Delfi.

Рінкевичс зауважив, що немає сенсу дивитися на те, що вже сталося, і треба думати про те, як діяти сьогодні і в майбутньому.

На його думку, очевидно, що між президентами США і України існують серйозні розбіжності, і зараз головне – не погіршувати ситуацію взаємною риторикою, а думати про те, як її поліпшити дипломатичним шляхом.

"Можна по-різному оцінювати події п'ятниці, але є кілька речей, які абсолютно зрозумілі. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну...Для нас також важливо, щоб США зберігали свою участь у процесах як у Європі, так і в НАТО. Без США не може бути міцного миру", – сказав Рінкевичс.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю, 28 лютого, після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

У відповідь Дональд Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".

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