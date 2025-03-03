Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя недавний спор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, заявил о необходимости недопущения ухудшения ситуации.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит Delfi.

Ринкевичс отметил, что нет смысла смотреть на то, что уже произошло, и надо думать о том, как действовать сегодня и в будущем.

По его мнению, очевидно, что между президентами США и Украины существуют серьезные разногласия, и сейчас главное – не усугублять ситуацию взаимной риторикой, а думать о том, как ее улучшить дипломатическим путем.

"Можно по-разному оценивать события пятницы, но есть несколько вещей, которые абсолютно понятны. Мы должны продолжать поддерживать Украину...Для нас также важно, чтобы США сохраняли свое участие в процессах как в Европе, так и в НАТО. Без США не может быть прочного мира", – сказал Ринкевичс.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу, 28 февраля, после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В ответ Дональд Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".

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