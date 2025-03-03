Президент Сербії вибачився, що назвав журналістку державного телебачення "імбецилкою"

Президент Сербії Александар Вучич в понеділок вибачився за те, що назвав репортерку державного телеканалу "імбецилкою" після її репортажу з масового антиурядового протесту на вихідних.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Студенти університетів у Сербії, якою понад десять років править правий, проросійський уряд, проводять загальнонаціональні акції протесту після обвалу навісу на залізничному вокзалі в листопаді, який забрав життя 15 людей. Люди звинувачують уряд у корупції.

Майже щоденні протести регулярно збирають десятки тисяч людей і похитнули владу президента Александара Вучича, яка охоплює контроль над державним телебаченням РТС та численними проурядовими ЗМІ.

Однак нещодавно державний мовник почав вести репортажі з протестів, що викликало критику з боку Вучича та інших урядовців. Протестувальники на останньому мітингу в суботу в центральному місті Ніш пообіцяли будувати вільну країну справедливості і верховенства права.

Під час візиту в неділю до міста Бор на сході Сербії президент назвав репортерку, що працює на телерадіокомпанію РТС в Ніші, "імбецилкою... що підлещується і домовляється з протестувальниками".

У своїй заяві в понеділок Вучич сказав, що як президент, "я не маю права називати когось імбецилом і прошу вибачення". Та все ж він поставив під сумнів професіоналізм і об'єктивність репортерів РТС, назвавши їх "ганьбою своєї професії" і стверджуючи, що вони є політичними активістами.

Державна телекомпанія засудила Вучича за образу їхньої репортерки, заявивши, що "жоден державний службовець, незалежно від того, до якої політичної сили він належить, не має права говорити про наших колег у такій образливій формі".

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