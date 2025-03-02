У Сербії десятки тисяч людей знову протестували через трагедію на вокзалі

Десятки тисяч людей зібралися в місті Ніш на півдні Сербії в суботу, 1 березня, щоб вшанувати пам'ять жертв катастрофи на залізничному вокзалі в місті Новий Сад і висловити протест проти чинної влади.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Об 11:52 ранку суботи – саме в цей час 1 листопада 2024 року обвалилось накриття залізничного вокзалу в Новому Саду – тисячі людей стояли мовчки на центральних вулицях Ніша, щоб вшанувати пам'ять жертв.

Крім того, сотні студентів пройшли маршем до Ніша на акцію протесту, до них приєдналися близько 1500 людей на мотоциклах.

Фото: Reuters

Трагедія, що призвела до загибелі 15 людей у другому за розміром місті Сербії, призвела до хвилі обурення в суспільстві та масових протестах на чолі зі студентами.

Вони вимагають від влади опублікувати документи, що стосуються обвалу накриття вокзалу, притягти до відповідальності винних, зняти звинувачення зі студентів, що беруть участь у протестах, і збільшити бюджет на вищу освіту.

Протести перетворилися на найбільшу загрозу десятирічному утриманню влади президентом Александаром Вучичем, оскільки багато сербів звинувачують у трагедії корупцію в уряді.

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