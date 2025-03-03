Президент Сербии извинился, что назвал журналистку государственного телевидения "имбецилкой"

Президент Сербии Александар Вучич в понедельник извинился за то, что назвал репортера государственного телеканала "имбецилкой" после ее репортажа с массового антиправительственного протеста на выходных.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Студенты университетов в Сербии, которой более десяти лет правит правое, пророссийское правительство, проводят общенациональные акции протеста после обвала навеса на железнодорожном вокзале в ноябре, который унес жизни 15 человек. Люди обвиняют правительство в коррупции.

Почти ежедневные протесты регулярно собирают десятки тысяч людей и пошатнули власть президента Александара Вучича, которая охватывает контроль над государственным телевидением РТС и многочисленными проправительственными СМИ.

Однако недавно государственный вещатель начал вести репортажи с протестов, что вызвало критику со стороны Вучича и других чиновников. Протестующие на последнем митинге в субботу в центральном городе Ниш пообещали строить свободную страну справедливости и верховенства права.

Во время визита в воскресенье в город Бор на востоке Сербии президент назвал репортера, работающего на телерадиокомпанию РТС в Нише, "имбецилкой... которая заискивает и договаривается с протестующими".

В своем заявлении в понедельник Вучич сказал, что как президент, "я не имею права называть кого-то имбецилом и прошу прощения". И все же он поставил под сомнение профессионализм и объективность репортеров РТС, назвав их "позором своей профессии" и утверждая, что они являются политическими активистами.

Государственная телекомпания осудила Вучича за оскорбление их репортёра, заявив, что "ни один государственный служащий, независимо от того, к какой политической силе он принадлежит, не имеет права говорить о наших коллегах в такой оскорбительной форме".

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