Новий прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен у відповідь на останні заяви президента США Дональда Трампа про те, що він хоче мати контроль над островом, сказав, що цього не станеться.

Про це, як пише "Європейська правда", Нільсен написав на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

Під час інтерв'ю NBC News в суботу президент США сказав, що "ми отримаємо Гренландію. Так, на 100%".

"Президент Трамп каже, що США "отримають Гренландію". Дозвольте мені внести ясність: США не отримають Гренландію. Ми не належимо нікому іншому. Ми самі вирішуємо своє майбутнє", – заявив Нільсен.

Він зазначив, що "ми не повинні реагувати зі страхом, ми повинні реагувати зі спокоєм, гідністю і єдністю".

"І саме через ці цінності ми повинні чітко і спокійно показати американському президенту, що Гренландія – наша. Так було вчора. Так є сьогодні. І так буде в майбутньому", – написав Нільсен.

28 березня віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідав Гренландію разом зі своєю дружиною Ушею і поспілкувався з військовослужбовцями на військовій базі Пітуффік. Перебуваючи там, Венс сказав, що Данія "погано попрацювала на користь народу Гренландії".

Венс також повторив твердження президента Трампа про те, що острів є життєво важливим для національної безпеки США.

Візит Венса відбувся на тлі широкої критики у Данії, чиєю автономною територією є Гренландія.

Тим часом прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен планує візит у Гренландію з 2 квітня у той час, як США посилюють свою риторику щодо захоплення арктичного острова.