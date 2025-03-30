Прем’єрка Данії їде до Гренландії на тлі загарбницьких інтересів США

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен планує відвідати Гренландію наступного тижня у той час, як США посилюють свою риторику щодо захоплення арктичного острова.

Про це повідомив офіс Фредеріксен у суботу, пише "Європейська правда".

Фредеріксен розпочне триденне турне 2 квітня. Вона зустрінеться з новим прем'єр-міністром Гренландії Єнсом-Фредеріком Нільсеном і членами його коаліційного уряду, повідомив її офіс.

"Я з глибокою повагою ставлюся до того, як гренландський народ і гренландські політики справляються з величезним тиском на Гренландію. Ситуація вимагає єдності між політичними партіями, між країнами співдружності, а також співпраці на засадах поваги і рівності", – сказала Фредеріксен у своїй заяві.

Гренландія протягом століть була частиною Королівства Данія, але з 1979 року має власний уряд. Більшість політичних партій Гренландії прагнуть повної незалежності від Данії, хоча вони розходяться в думках щодо термінів.

Поїздка відбувається після візиту віцепрезидента США Джей Ді Венса в п'ятницю на американську військову базу в північно-західній частині Гренландії, де він повторив заяви про те, що Данія є поганим союзником для острова.

Венс також повторив твердження президента Дональда Трампа про те, що острів є життєво важливим для національної безпеки США. Переважна більшість населення виступає проти входження Гренландії до складу США.

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