Новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в ответ на последние заявления президента США Дональда Трампа о том, что он хочет иметь контроль над островом, сказал, что этого не произойдет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Нильсен написал на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

Во время интервью NBC News в субботу президент США сказал, что "мы получим Гренландию. Да, на 100%".

"Президент Трамп говорит, что США "получат Гренландию". Позвольте мне внести ясность: США не получат Гренландию. Мы не принадлежим никому другому. Мы сами решаем свое будущее", – заявил Нильсен.

Он отметил, что "мы не должны реагировать со страхом, мы должны реагировать со спокойствием, достоинством и единством".

"И именно через эти ценности мы должны четко и спокойно показать американскому президенту, что Гренландия – наша. Так было вчера. Так есть сегодня. И так будет в будущем", – написал Нильсен.

28 марта вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил Гренландию вместе со своей женой Ушей и пообщался с военнослужащими на военной базе Питуффик. Находясь там, Вэнс сказал, что Дания "плохо поработала в пользу народа Гренландии".

Вэнс также повторил утверждение президента Трампа о том, что остров является жизненно важным для национальной безопасности США.

Визит Вэнса состоялся на фоне широкой критики в Дании, чьей автономной территорией является Гренландия.

Между тем премьер-министр Дании Метте Фредериксен планирует визит в Гренландию со 2 апреля в то время, как США усиливают свою риторику по захвату арктического острова.