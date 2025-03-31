В РФ кажуть, що почали обговорення зі США щодо рідкісноземельних металів в Росії

Москва і Вашингтон почали переговори про спільні проєкти з видобутку рідкісноземельних металів в Росії.

Як пише "Європейська правда", про це заявив спецпредставник Владіміра Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва з іноземними країнами Кирил Дмитрієв виданню "Известия".

Дмитрієв сказав, що "рідкісноземельні метали – важлива сфера для співпраці".

"Безумовно, ми почали дискусії про різні рідкісноземельні метали та проєкти в Росії",– сказав він, маючи на увазі дискусії з американською стороною.

Дмитрієв входив до складу російської делегації на переговорах зі США. Після завершення першої зустрічі в лютому лідер Росії Владімір Путін заявив, що не виключає залучення іноземних партнерів, включно зі США, до проєктів у сфері рідкісноземельних металів.

Він також запропонував запустити спільний з американськими компаніями проєкт з видобутку алюмінію в Красноярському краї.

Американський президент Дональд Трамп у березні заявив, що в Росії "дуже цінна земля", з якою США "повинні мати справу".

А напередодні Дональд Трамп сказав, що президент України Володимир Зеленський зіткнеться з "великими, великими проблемами", якщо відмовиться від угоди зі США щодо мінералів.