В РФ говорят, что начали обсуждение с США по редкоземельным металлам в России

Москва и Вашингтон начали переговоры о совместных проектах по добыче редкоземельных металлов в России.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил спецпредставитель Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными странами Кирилл Дмитриев изданию "Известия".

Дмитриев сказал, что "редкоземельные металлы – важная сфера для сотрудничества".

"Безусловно, мы начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России",– сказал он, имея в виду дискуссии с американской стороной.

Дмитриев входил в состав российской делегации на переговорах с США. После завершения первой встречи в феврале лидер России Владимир Путин заявил, что не исключает привлечения иностранных партнеров, включая США, к проектам в сфере редкоземельных металлов.

Он также предложил запустить совместный с американскими компаниями проект по добыче алюминия в Красноярском крае.

Американский президент Дональд Трамп в марте заявил, что в России "очень ценная земля", с которой США "должны иметь дело".

А накануне Дональд Трамп сказал, что президент Украины Владимир Зеленский столкнется с "большими, большими проблемами", если откажется от сделки с США по минералам.