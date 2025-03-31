ЗМІ: новий уряд Німеччини домагатиметься покарання Угорщини в ЄС

Новий уряд Німеччини хоче, щоб Європейський Союз зайняв жорсткішу позицію щодо таких країн, як Угорщина, які регулярно порушують норми ЄС.

Про це йдеться у публікації Politico, пише "Європейська правда".

Консерватори майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та їхні потенційні партнери по коаліції, Соціал-демократична партія, домовилися вимагати від ЄС призупинення фінансування та призупинення права голосу для країн, які порушують ключові принципи Євросоюзу, такі як верховенство права. Про це йдеться у проєкті коаліційної угоди партій, з яким ознайомилося видання.

Хоча Угорщина не згадується прямо, у проєкті угоди явно йдеться про найгіршого порушника в ЄС, якого роками звинувачують у руйнуванні демократичних норм, згортанні свободи преси та обмеженні незалежності суддів.

"Існуючі захисні інструменти – від процедур про притягнення до відповідальності і утримання коштів ЄС до призупинення членських прав, таких як право голосу в Раді ЄС – повинні застосовуватися набагато більш послідовно, ніж раніше", – написали учасники переговорів від консервативного блоку Мерца і СДПН у проєкті коаліційної угоди про політику ЄС.

Німецькі партії наразі ведуть переговори про створення коаліції і повинні домовитися про основоположні принципи, перш ніж приступити до виконання своїх обов'язків.

Домовленість змусити ЄС тиснути на такі країни, як Угорщина, є частиною серії попередніх угод, що охоплюють міграційну політику, поступову відмову від вугілля та соціальні витрати.

Нагадаємо, раніше газета Financial Times написала, що у ЄС вривається терпець через Угорщину, яка постійно блокує ключові рішення Євросоюзу, її хочуть позбавити права голосу.

Напередодні угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто розповів, що його країна вимагала зняти санкції ЄС, зокрема, з російських олігархів Алішера Усманова, Дмитрія Мазепіна і Михаїла Фрідмана.

Читайте також: Орбан ламає санкції. Як вето Угорщини може "розморозити" третину російських активів у ЄС.