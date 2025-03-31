СМИ: новое правительство Германии будет добиваться наказания Венгрии в ЕС

Новое правительство Германии хочет, чтобы Европейский Союз занял более жесткую позицию в отношении таких стран, как Венгрия, которые регулярно нарушают нормы ЕС.

Об этом говорится в публикации Politico, пишет "Европейская правда".

Консерваторы будущего канцлера Германии Фридриха Мерца и их потенциальные партнеры по коалиции, Социал-демократическая партия, договорились требовать от ЕС приостановления финансирования и приостановления права голоса для стран, которые нарушают ключевые принципы Евросоюза, такие как верховенство права. Об этом говорится в проекте коалиционного соглашения партий, с которым ознакомилось издание.

Хотя Венгрия не упоминается прямо, в проекте соглашения явно говорится о худшем нарушителе в ЕС, которого годами обвиняют в разрушении демократических норм, сворачивании свободы прессы и ограничении независимости судей.

"Существующие защитные инструменты – от процедур о привлечении к ответственности и удержания средств ЕС до приостановления членских прав, таких как право голоса в Совете ЕС – должны применяться гораздо более последовательно, чем раньше", – написали участники переговоров от консервативного блока Мерца и СДПГ в проекте коалиционного соглашения о политике ЕС.

Немецкие партии в настоящее время ведут переговоры о создании коалиции и должны договориться об основополагающих принципах, прежде чем приступить к выполнению своих обязанностей.

Договоренность заставить ЕС давить на такие страны, как Венгрия, является частью серии предыдущих соглашений, охватывающих миграционную политику, постепенный отказ от угля и социальные расходы.

Напомним, ранее газета Financial Times написала, что у ЕС лопается терпение из-за Венгрии, которая постоянно блокирует ключевые решения Евросоюза, ее хотят лишить права голоса.

Накануне венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто рассказал, что его страна требовала снять санкции ЕС, в частности, с российских олигархов Алишера Усманова, Дмитрия Мазепина и Михаила Фридмана.

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