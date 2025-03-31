Партію Ле Пен зобов’язали сплатити штраф у розмірі 2 млн євро

Правопопулістську французьку партію "Національне об’єднання" зобов’язали сплатити штраф у розмірі 2 млн євро у рамках вироку у справі про фіктивний найм її євродепутатами помічників, що насправді виконували партійну роботу.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Суд оголосив, що партія у зв’язку з шахрайством своїх євродепутатів повинна буде сплатити штраф у розмірі 2 мільйони євро.

З них один мільйон буде стягнений безпосередньо як покарання. За другу половину цього штрафу врахують 1 млн євро коштів, конфіскованих у рамках розслідування справи.

Нагадаємо, у понеділок 31 березня оголосили вирок у справі щодо фіктивного найму євродепутатами "Національного об’єднання" помічників у Європарламенті, яким виплачували гонорари з передбаченого на це бюджету органу, але на практиці вони виконували іншу роботу для партії.

Підсудними у справі були дев’ять євродепутатів політсили включно з самою Ле Пен та дванадцять помічників, усіх визнали винними у розкраданні публічних коштів або прийнятті коштів, отриманих у незаконний спосіб.

Суд дійшов висновку, що загальні збитки від порушень складають 2,9 млн євро.

Марін Ле Пен засудили до двох років умовного терміну і двох – домашнього арешту з електронним браслетом, та 5-річної заборони обіймати виборні посади – що означає, що вона не зможе балотуватись у президенти на виборах 2027 року. Також їй доведеться сплатити 100 тисяч євро штрафу.

У Кремлі побачили "наругу над демократією" у вироку Ле Пен у Франції.