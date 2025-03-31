Телефон зниклої в Польщі представниці білоруської опозиції "знайшли" у Білорусі

Зникла у Польщі представниця білоруської опозиції Анжеліка Мельникова могла опинитись на території Білорусі – соратники отримали дані про те, що там знаходиться її мобільний телефон.

Як повідомляє білоруське "Радіо Свобода", пише "Європейська правда", про це заявив керівник Об’єднаного перехідного кабінету – органу, утвореного білоруською опозицією в екзилі – Павел Латушко.

Латушко заявив у своєму Telegram, що телефон зниклої речниці Координаційної ради білоруської опозиції, разом з якою зникли і дві її доньки, перебуває на території Білорусі.

"На цей час можемо повідомити, що мобільний телефон Анжеліки Мельникової з 19 березня знаходиться на території Білорусі. Це встановлено технічними засобами", – написав він, не уточнюючи, як саме отримали ці дані.

"Єврорадіо" повідомляє, що колеги особисто не бачили Мельникову вже кілька тижнів у зв’язку з тим, що вона хворіла на коронавірус, проте до 21 березня вона була з ними на зв’язку.

Вперше у білоруській опозиції публічно повідомили про зникнення Мельникової 28 березня, заявивши, що повідомили про це польську поліцію і підозрюють причетність спецслужб Білорусі або РФ.

Речник МВС Польщі Яцек Добжинський після того сказав, що – за даними польських і партнерських служб – Мельникова вже "багато тижнів" перебувала за межами Польщі і пообіцяв допомогу Польщі з її пошуком.

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