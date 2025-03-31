В Польше пропала представительница белорусской оппозиции, соратники "нашли" ее телефон в Беларуси

Пропавшая в Польше представительница белорусской оппозиции Анжелика Мельникова могла оказаться на территории Беларуси.

Как сообщает белорусское "Радио Свобода", пишет "Европейская правда", об этом заявил руководитель Объединенного переходного кабинета – органа, образованного белорусской оппозицией в изгнании, – Павел Латушко.

Латушко заявил в своем Telegram, что телефон пропавшего пресс-секретаря Координационного совета белорусской оппозиции, вместе с которой исчезли и две ее дочери, очевидно, находится на территории Беларуси.

"В настоящее время можем сообщить, что мобильный телефон Анжелики Мельниковой с 19 марта находится на территории Беларуси. Это установлено техническими средствами", – написал он, не уточняя, как именно получили эти данные.

"Еврорадио" сообщает, что коллеги лично не видели Мельникову уже несколько недель в связи с тем, что она болела коронавирусом, однако до 21 марта она была с ними на связи.

Впервые в белорусской оппозиции публично сообщили об исчезновении Мельниковой 28 марта, заявив, что сообщили об этом польской полиции и подозревают причастность спецслужб Беларуси или РФ.

Представитель МВД Польши Яцек Добжинский после этого сказал, что – по данным польских и партнерских служб – Мельникова уже "много недель" находилась за пределами Польши, и пообещал помощь Польши с ее поиском.

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