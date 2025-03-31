Стубб "уверен", что Трамп накажет Россию за отказ прекратить войну в Украине

Президент Финляндии Александр Стубб выразил уверенность, что Дональд Трамп наложит масштабные санкции на Россию в случае, если та откажется от полного прекращения огня.

Об этом он сказал в интервью Sky News, сообщает "Европейская правда".

Стубб выразил уверенность, что Трамп "хочет закончить эту войну", и предложил ему усилить санкционное давление на Россию в случае, если та откажется от предложенного режима прекращения огня.

Он предложил в качестве крайнего срока для Москвы 20 апреля – день, когда исполнится три месяца с начала второго президентства Трампа, который приходится на Пасху.

"Но это прекращение огня должно сочетаться с действительно жестким кнутом. И таким кнутом может стать предложение сенатора Линдси Грэма, который вместе с более чем 50 сенаторами предложил колоссальный пакет санкций", – добавил президент Финляндии.

На вопрос, насколько Стубб верит, что Трамп пойдет на давление России в случае ее отказа от "перемирия", он ответил: "Я вполне уверен, что он это сделает... У меня больше уверенности, чем надежды".

Накануне президент США сказал, что "очень зол, разъярен" на Путина за то, что тот заговорил о временном руководстве в Украине. Он также пригрозил наложить дополнительные санкции на российскую нефть, если Москва не сядет за стол переговоров и не прекратит боевые действия в Украине.

Трамп также заявил, что для России существует "психологический дедлайн" того, когда она должна дать согласие на полное прекращение огня в Украине.