Ле Пен впервые прокомментировала приговор, который закрывает ей путь к президентству

Французский ультраправый политик Марин Ле Пен назвала приговор суда, который запрещает ей участвовать в президентских выборах 2027 года, является "политическим решением".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она сказала в интервью телеканалу TF1.

По словам Ле Пен, судьи приняли "политическое решение", чтобы "помешать мне участвовать в президентских выборах". Она назвала это "нарушением принципа верховенства права".

"Председатель суда безосновательно осудил фаворита президентских выборов", – подчеркнула политик в первом интервью после оглашения приговора.

Она также подтвердила, что подаст апелляцию на решение "как можно скорее".

"Меня отстранили, но и лишили голосов миллионов французов", – подчеркнула Ле Пен, добавив, что „не позволит себя так устранить".

Напомним, 31 марта объявили приговор по делу о фиктивном найме евродепутатами "Национального объединения" помощников в Европарламенте, которым выплачивали гонорары из предусмотренного на это бюджета органа, но на практике они выполняли другую работу для партии.

Подсудимыми по делу были девять евродепутатов политсилы, включая Марин Ле Пен и двенадцать помощников.

Ле Пен приговорили к двум годам условного срока и двум – домашнего ареста с электронным браслетом, и 5-летнему запрету занимать выборные должности. Это означает, что она не сможет баллотироваться в президенты на выборах 2027 года.

Адвокат Ле Пен заявил, что она обжалует приговор. Но пока тот будет действовать, запрет баллотироваться на государственные должности остается в силе.