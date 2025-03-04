Президент Фінляндії думає, що США можуть погодитись на ідею "автоматичного" вступу України в НАТО

Президент Фінляндії Александер Стубб вважає однією з прийнятних гарантій безпеки для України, на які можна вмовити американську адміністрацію, ідею про її автоматичне прийняття у НАТО у разі нового нападу Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю CNN.

Стубба запитали, які він бачить варіанти залучення США до гарантій безпеки для України. Він зазначив, що бачить багато таких можливостей, та згадав про ідею, яка раніше лунала від американського сенатора Ліндсі Грема.

"Зараз виглядає так, що Україні буде непросто стати членом НАТО у близькому майбутньому, тому що США і Німеччина налаштовані скептично. Чому б нам натомість не запропонувати Україні "де-факто членство"? Це означало би, що коли перемовини закінчаться і буде мирне врегулювання, його складовою буде умова, що якщо Росія порушить домовленості, порушить припинення вогню, знову нападе на Україну – Україна автоматично стає членом НАТО", – зазначив Александер Стубб.

"Думаю, це було б дуже серйозним запобіжником", – додав він.

Також Стубб бачить шанси на те, що у ЄС досягнуть згоди щодо використання понад 200 млрд заморожених російських активів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп минулого тижня заявив, що Україна може "забути про" вступ до НАТО за будь-якого врегулювання, зазначивши, що можливість її вступу у НАТО "ймовірно, причина, з якої все це почалося".