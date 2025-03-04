Президент Финляндии думает, что США могут согласиться на "автоматическое" вступление Украины в НАТО

Президент Финляндии Александер Стубб считает одной из приемлемых гарантий безопасности для Украины, на которые можно уговорить американскую администрацию, идею о ее автоматическом принятии в НАТО в случае нового нападения России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью CNN.

Стубба спросили, какие он видит варианты привлечения США к гарантиям безопасности для Украины. Он отметил, что видит много таких возможностей, и вспомнил об идее, которая ранее звучала от американского сенатора Линдси Грэма.

"Сейчас выглядит так, что Украине будет непросто стать членом НАТО в ближайшем будущем, потому что США и Германия настроены скептически. Почему бы нам взамен не предложить Украине "де-факто членство"? Это означало бы, что когда переговоры закончатся и будет мирное урегулирование, его составляющей будет условие, что если Россия нарушит договоренности, нарушит прекращение огня, снова нападет на Украину – Украина автоматически становится членом НАТО", – отметил Стубб.

"Думаю, это было бы очень серьезным предохранителем", – добавил он.

Также Стубб видит шансы на то, что в ЕС достигнут согласия по использованию более 200 миллиардов замороженных российских активов.

Напомним, президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что Украина может "забыть о" вступлении в НАТО при любом урегулировании, отметив, что возможность ее вступления в НАТО "вероятно, причина, с которой все это началось".