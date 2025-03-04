Сенатори-республіканці сподіваються, що Трамп продовжуватиме переговори із Зеленським

Сенатори-республіканці закликають президента США Дональда Трампа продовжити переговори з українським лідером Володимиром Зеленським, сподіваючись на досягнення мирної угоди щодо припинення розв’язаної РФ війни.

Про це йдеться у публікації The Hill, повідомляє "Європейська правда".

Низка сенаторів від Республіканської партії висловили сподівання, що Трамп і Зеленський зможуть залишити в минулому свою п’ятничну суперечку в Овальному кабінеті сподіваються.

Вони також визнали, що постійна підтримка України з боку США має вирішальне значення для збереження впливу Києва на потенційні мирні переговори з РФ.

"Погіршення ситуації на цій зустрічі було вкрай прикрим, враховуючи ставки, які були поставлені на карту. Немає жодних сумнівів, що Путін був агресором в Україні і здійснив жорстокий, неспровокований напад", – заявила республіканка Сьюзан Коллінз.

Вона висловила сподівання, що "ми зможемо досягти справедливого і тривалого миру для України, але ми не повинні забувати, хто розпочав цю війну".

Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тьюн сподівається, що Трамп і Зеленський "зможуть повернути все на правильний шлях і що всі подвоять свої зусилля".

Сенаторка Ліса Мурковскі розкритикувала Трампа за зневажливе ставлення до Зеленського, зазначивши, що приниження українського президента викликало в неї "огиду".

"Я знаю, що зовнішня політика – заняття не для людей зі слабкими нервами, але зараз мені гидко від того, що адміністрація, схоже, відходить від наших союзників і обіймає Путіна, який загрожує демократії та цінностям США в усьому світі", – підкреслила вона.

Як повідомлялося, Трамп розпорядився призупинити усю військову допомогу Україні, доки не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру".

Рішення Трампа стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.