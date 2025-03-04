Сенаторы-республиканцы надеются, что Трамп будет продолжать переговоры с Зеленским

Сенаторы-республиканцы призывают президента США Дональда Трампа продолжить переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, надеясь на достижение мирного соглашения о прекращении развязанной РФ войны.

Об этом говорится в публикации The Hill, сообщает "Европейская правда".

Ряд сенаторов от Республиканской партии выразили надежду, что Трамп и Зеленский смогут оставить в прошлом свой пятничный спор в Овальном кабинете надеются.

Они также признали, что постоянная поддержка Украины со стороны США имеет решающее значение для сохранения влияния Киева на потенциальные мирные переговоры с РФ.

"Ухудшение ситуации на этой встрече было крайне досадным, учитывая ставки, которые были поставлены на карту. Нет никаких сомнений, что Путин был агрессором в Украине и совершил жестокое, неспровоцированное нападение", – заявила республиканка Сьюзан Коллинз.

Она выразила надежду, что "мы сможем достичь справедливого и длительного мира для Украины, но мы не должны забывать, кто начал эту войну".

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн надеется, что Трамп и Зеленский "смогут вернуть все на правильный путь и что все удвоят свои усилия".

Сенатор Лиса Мурковски раскритиковала Трампа за пренебрежительное отношение к Зеленскому, отметив, что унижение украинского президента вызвало у нее "отвращение".

"Я знаю, что внешняя политика – занятие не для слабонервных, но сейчас мне противно от того, что администрация, похоже, отходит от наших союзников и обнимает Путина, который угрожает демократии и ценностям США во всем мире", – подчеркнула она.

Как сообщалось, Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине, пока не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру".

Решение Трампа касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.